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Минобороны РФ: в Марий Эл начались учения с ракетными комплексами "Ярс"

Минобороны РФ: в Марий Эл начались учения с ракетными комплексами "Ярс"

В Марий Эл стартовали учения входящих в состав российских войск подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", в рамках которых солдаты в том числе отработают пресечение деятельности условных диверсантов.

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