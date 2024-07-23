Минобороны РФ: в Марий Эл начались учения с ракетными комплексами "Ярс"

В Марий Эл стартовали учения входящих в состав российских войск подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", в рамках которых солдаты в том числе отработают пресечение деятельности условных диверсантов.
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