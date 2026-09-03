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Царьград

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ВТБ: 40% россиян готовы взять ипотеку с расчётом на рефинансирование

ВТБ: 40% россиян готовы взять ипотеку с расчётом на рефинансирование

Почти 40% россиян, планирующих приобрести недвижимость с помощью рыночной ипотеки, допускают оформление кредита на действующих условиях, рассчитывая в дальнейшем его рефинансировать.

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