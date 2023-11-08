Hürriyet: Блинкену выразили несогласие в Анкаре из-за планов разделить Газу

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре выразил несогласие турецких властей с перемещением жителей Газы и с планами разделить регион на две части.
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