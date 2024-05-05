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Фредерик Вассер: «Старт со 2-й и 3-й позиции – это хороший результат»

Вассер оценил выступление «Феррари» в квалификации к Гран-при Майами. Руководитель Скудерии отметил, что несмотря на шансы выиграть поул, команда может быть довольна результатом.

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