«Пока Зеленский не передумает»: США остановили военную помощь Украине, на данный момент временно Соединенные Штаты приостанавливают военную помощь Украине, решение об этом уже принято.
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«Пока Зеленский не передумает»: США остановили военную помощь Украине, на данный момент временно Соединенные Штаты приостанавливают военную помощь Украине, решение об этом уже принято.
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