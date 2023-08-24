Business FM

65 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Жрать-то хоцца. Посмотрел на лишённых сцены и решил переобуться. А внутри как был говном так и остался. Ведь двигало ...Лидер группы «Зве...
  • Олег Тимофеев
    😂😅🤣🇮🇱💩🇬🇧👏👏💩💩💩Бывшую сотрудницу...
  • Наталья Середа
    Значит запуск с территории России.Атаки беспилотник...

Исследования: офисные цифры вчера, сегодня, завтра

Исследования: офисные цифры вчера, сегодня, завтра

Сколько офисов строятся сегодня в российских городах-миллионниках и достаточно ли этого объема для удовлетворения потребностей местных рынков? В каких регионах живут самые активные игроки сегмента бизнес-ипотеки? Чем офисным сотрудникам нравятся их нынешние рабочие места и чем не очень?Четкая сезонность с ее всплесками и спадами рыночной активности, кажется, окончательно уходит в прошлое для сферы real estate, и теперь для многих ее сегментов привычным становится как раз нетрадиционное поведение в тот или иной отрезок времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх