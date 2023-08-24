Исследования: офисные цифры вчера, сегодня, завтра

Сколько офисов строятся сегодня в российских городах-миллионниках и достаточно ли этого объема для удовлетворения потребностей местных рынков? В каких регионах живут самые активные игроки сегмента бизнес-ипотеки? Чем офисным сотрудникам нравятся их нынешние рабочие места и чем не очень?Четкая сезонность с ее всплесками и спадами рыночной активности, кажется, окончательно уходит в прошлое для сферы real estate, и теперь для многих ее сегментов привычным становится как раз нетрадиционное поведение в тот или иной отрезок времени.