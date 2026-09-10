Болельщики «Салавата Юлаева» смогут выгодно парковаться около «Уфа-Арены»

В связи с предстоящим домашним матчем хоккейного клуба «Салават Юлаев», который пройдёт 16 сентября и станет первым в новом сезоне КХЛ, мэрия Уфы выпустила рекомендации для автомобилистов, сообщает ИА «Башинформ».
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