Болельщики «Салавата Юлаева» смогут выгодно парковаться около «Уфа-Арены»

В связи с предстоящим домашним матчем хоккейного клуба «Салават Юлаев», который пройдёт 16 сентября и станет первым в новом сезоне КХЛ, мэрия Уфы выпустила рекомендации для автомобилистов, сообщает ИА «Башинформ».