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Царьград

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В Кемерове открылся международный фестиваль медиаискусства «Пелена»

В Кемерове открылся международный фестиваль медиаискусства «Пелена»

В Кемеровской области начал работу международный фестиваль медиаискусства «Пелена». Его события развернутся на 12 ключевых городских площадках, где зрителям представят световые проекции, инсталляции, маппинг и аудиовизуальные перформансы.

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