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Детская школа изобразительных искусств имени В.А.Домарада объявляет прием учащихся на 2025-2026 учебный год.

Детская школа изобразительных искусств имени В.А.Домарада объявляет прием учащихся на 2025-2026 учебный год.

ОСНОВНАЯ ШКОЛАВ 1-й класс принимаются дети 9-12 лет.Вступительные экзамены в 1-й класс проходят:МАЙАВГУСТПОДГОТОВКА К ОСНОВНОЙ ШКОЛЕВ младшую подготовительную группу зачисляются дети 6-8 лет (по заявлению родителей)ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯВ старшую подготовительную группу зачисляются д .

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