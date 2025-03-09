Лучший в 2025 г. и единственный впечатляющий складной смартфон: HUAWEI Mate XT Ultimate Design

Яркости с запасом, калибровка приличная, хотя и не настолько строгая, как в Mate X6 или других двухполовинчатых складных смартфонах — HUAWEI тут не удержались и сделали цвета чуть насыщеннее, чем принято у флагманов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии