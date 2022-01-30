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Экс-глава МИД ФРГ Габриэль предложил отправить миротворческую миссию ООН на Украину

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в воскресенье, 30 января, предложил отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины в целях контроля над перемирием, а также для предотвращения насилия.

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