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Пятый канал

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Получат не все: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека

Получат не все: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека

В первый день октября часть российских пенсионеров получит дополнительные деньги. Кто-то — в виде выплаты ко Дню пожилого человека, а кто-то — по региональной программе.

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