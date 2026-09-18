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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Овечкина о том, будет ли этот сезон последним для форварда в НХЛ: «Кто знает? Как будет желание. Как будет здоровье – это самое главное. Здесь много факторов»

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина высказалась о том, будет ли этот сезон последним в карьере ее сына Александра Овечкина в НХЛ.

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