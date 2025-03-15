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Политика как она есть

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Когда человечество впервые начало потреблять алкоголь?

Когда человечество впервые начало потреблять алкоголь?

Посиделки за кружкой пива или бокалом вина — далеко не новая социальная забава. Люди давным-давно изготавливают и потребляют алкогольные напитки, как для развлечения, так и для других целей.

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