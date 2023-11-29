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Мы строили школы и кормили детей Таджикистана, теперь оплатим и подготовку учителей

Мы строили школы и кормили детей Таджикистана, теперь оплатим и подготовку учителей

# Чернильница   Друзья, мы с вами уже несколько раз обсуждали, что Таджикистан стал практически ещё одним дотационным регионом для нашего бюджета, по крайней мере это отлично прослеживается в разрезе строительства школ и особенно питания детей.

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Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Ну что вы все раз кукарекались по поводу строительства каких то школ? А кто деньги выделенные будет пилить? Кто будет от министерства образования в свой карман складывать, да ещё и чуркам помогать растаскивать??? Вон какой космодром разворовали и ни каких посадок не видать и близко, а тут несколько школ...
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Этот ушлёпок Кравцов сам придумал эту затею или ему сверху приказали?
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во дебил ..и вот это возглавляет наше образование....
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