Мы строили школы и кормили детей Таджикистана, теперь оплатим и подготовку учителей

Boleslav Buljanowskij

Ну что вы все раз кукарекались по поводу строительства каких то школ? А кто деньги выделенные будет пилить? Кто будет от министерства образования в свой карман складывать, да ещё и чуркам помогать растаскивать??? Вон какой космодром разворовали и ни каких посадок не видать и близко, а тут несколько школ...