Трамп допустил применение закона о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости задействует закон об антироссийских санкциях для достижения мира на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Партия Моравецког...
- Вучич встретился ...
- В Гамбурге полици...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым