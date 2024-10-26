На выборах в Грузии КОИБ не принял бюллетень президента Зурабишвили

У президента Грузии Саломе Зурабишвили, пришедшей проголосовать на парламентских выборах на один из избирательных участков в Тбилиси, возникли проблемы с комплексом обработки избирательных бюллетеней, сообщает NEWS.
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