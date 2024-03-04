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Врач раскрыл простой способ избавиться от бессонницы

Врач раскрыл простой способ избавиться от бессонницы

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простой и эффективный способ быстро заснуть. Сетхи указал, что дыхательное упражнение под названием «4-7-8» помогает успокоить нервную систему, уменьшает тревожность и способствует быстрому засыпанию.

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