Врач раскрыл простой способ избавиться от бессонницы

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простой и эффективный способ быстро заснуть. Сетхи указал, что дыхательное упражнение под названием «4-7-8» помогает успокоить нервную систему, уменьшает тревожность и способствует быстрому засыпанию.
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