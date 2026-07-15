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Почему Запад ненавидит Россию

Отрывки из  новой,  очень  хорошей статьи Р. Ищенко.Нам порою кажется, что евро-американцы нас ненавидят беспричинно, просто потому что Россия и потому что хотят ограбить.

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Комментарии
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А
Александр
Мы такие. И нечего доказывать сюртучное и джинсовое единство. Мы по умолчанию сильнее и богаче. Это и бесит «партнеров». Нам бы только порядка и организации побольше. Все «уважаемые» на этом держатся.
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1 м.
Алексей Горшков
Я, наверное, зашоренный - но мне всё кажется, что везде &quot;англичанка гадит&quot;! Ведь долгое время - ещё с момента складывания единого русского государства - ИМЕННО ОНА была гегемоном и &quot;законодательницей мод&quot; Запада! Я считаю - тут ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ !!! Причём, что я заметил: мы с Великобританией ОЧЕНЬ СХОЖИ по историческому развитию - это можно видеть, сняв &quot;очки&quot; романовской, мутировавшей в советскую, официальной истории, фактически заставлявшей на весь Запад, возглавляемый именно Англией, глядеть как-то &quot;снизу вверх&quot;! А ведь из европейских держав только РОССИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НИКЕМ НЕ ЗАВОЁВЫВАЛИСЬ !!! Да - у нас было татаро-монгольское иго - но и у них было норманнское нашествие! Но они были ещё ДО складывания единых государств! Даже периоды &quot;полураспадов&quot; государств были почти СИНХРОННЫМИ - в XVII веке, у нас - Смута,у них - кромвелевщина, причём у нас даже чуть раньше! С Великобританией мы как разругались ещё при Иване Грозном, обозвавшим буквально &quot;святую&quot; для англичан королеву Елизавету I &quot;пошлой девицей&quot; - так и гадим друг другу НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!! Не только &quot;англичанка гадит&quot; нам - МЫ ЕЙ ТОЖЕ !!! НО - многим покажется странным - делаем это гораздо ИЗЯЩНЕЕ, чем их топорные провокации типа Скрипалей! Допустим, практика Екатерины II, названная &quot;Вооружённым нейтралитетом&quot;, не давшая англичанам послать карателей в свои взбунтовавшиеся североамериканские колонии, в результате чего появились США ! Опять же Америка - тамошняя Гражданская война, англичане южан поддерживают - мы северян! Да и в советское время - сдаётся мне, что не от большой любви к евреям СССР поддержал создание Государства Израиль - а В ПИКУ англичанам, ЛИШАВШИХСЯ в этом случае части своих подмандатных территорий! А &quot;Большая игра&quot; в Средней Азии, ведущаяся, как я считаю, ДО СИХ ПОР ?! При этом - надо отметить - открыто между собой мы практически НЕ ВОЮЕМ - я вот по образованию историк, а кроме Крымской войны мне ничего в голову не приходит... Мы привыкли мыслить понятиями ХХ века, когда британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их &quot;шестёрки&quot;), были везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ. А сейчас они ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская и Японская (фактически) - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление &quot;незалежных&quot; государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и ином виде...
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1 м.
А
Александр
Манит наше разгильдяйство, многополярность. Почти одновременно с Америкой появилось рабство. С виду легкая добыча. Но березки нам милее орднунга.
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1 м.