Почему Запад ненавидит Россию

Алексей Горшков

Я, наверное, зашоренный - но мне всё кажется, что везде "англичанка гадит"! Ведь долгое время - ещё с момента складывания единого русского государства - ИМЕННО ОНА была гегемоном и "законодательницей мод" Запада! Я считаю - тут ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ !!! Причём, что я заметил: мы с Великобританией ОЧЕНЬ СХОЖИ по историческому развитию - это можно видеть, сняв "очки" романовской, мутировавшей в советскую, официальной истории, фактически заставлявшей на весь Запад, возглавляемый именно Англией, глядеть как-то "снизу вверх"! А ведь из европейских держав только РОССИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НИКЕМ НЕ ЗАВОЁВЫВАЛИСЬ !!! Да - у нас было татаро-монгольское иго - но и у них было норманнское нашествие! Но они были ещё ДО складывания единых государств! Даже периоды "полураспадов" государств были почти СИНХРОННЫМИ - в XVII веке, у нас - Смута,у них - кромвелевщина, причём у нас даже чуть раньше! С Великобританией мы как разругались ещё при Иване Грозном, обозвавшим буквально "святую" для англичан королеву Елизавету I "пошлой девицей" - так и гадим друг другу НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!! Не только "англичанка гадит" нам - МЫ ЕЙ ТОЖЕ !!! НО - многим покажется странным - делаем это гораздо ИЗЯЩНЕЕ, чем их топорные провокации типа Скрипалей! Допустим, практика Екатерины II, названная "Вооружённым нейтралитетом", не давшая англичанам послать карателей в свои взбунтовавшиеся североамериканские колонии, в результате чего появились США ! Опять же Америка - тамошняя Гражданская война, англичане южан поддерживают - мы северян! Да и в советское время - сдаётся мне, что не от большой любви к евреям СССР поддержал создание Государства Израиль - а В ПИКУ англичанам, ЛИШАВШИХСЯ в этом случае части своих подмандатных территорий! А "Большая игра" в Средней Азии, ведущаяся, как я считаю, ДО СИХ ПОР ?! При этом - надо отметить - открыто между собой мы практически НЕ ВОЮЕМ - я вот по образованию историк, а кроме Крымской войны мне ничего в голову не приходит... Мы привыкли мыслить понятиями ХХ века, когда британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их "шестёрки"), были везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ. А сейчас они ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская и Японская (фактически) - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление "незалежных" государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и ином виде...