Русская весна

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Глава минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России

Глава минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России

Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.

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