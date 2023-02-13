Тайваньские чиновники: Над Тайванем в последнее время появлялись десятки разведывательных аэростатов Китая

Американские сателлиты активно подхватывают тему «опасности вторжения аэростатов и воздушных шаров». Как уже сообщало «Военное обозрение», заявление о «возможно появлявшихся над Днепропетровской областью воздушных шарах с уголковыми отражателями» сделал официальный представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат.
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