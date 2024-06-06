Собянин: Территории около четырех станций МДЦ-4 будут благоустроены

Возле станций Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково расширят тротуары Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что продолжается работа по благоустройству территорий рядом с транспортными объектами.
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