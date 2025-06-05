Петербургским НКО возместят затраты на корм для беспризорных животных

В этом году на эти цели выделили 52,8 миллиона рублей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О предоставлении в 2025 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, которые содержат животных без владельцев на территории Северной столицы, в том числе животных-инвалидов».