Петербургским НКО возместят затраты на корм для беспризорных животных

В этом году на эти цели выделили 52,8 миллиона рублей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О предоставлении в 2025 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, которые содержат животных без владельцев на территории Северной столицы, в том числе животных-инвалидов».
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