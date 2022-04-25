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Свежие комментарии
LL
Lucik Lucivih
Гиблый этот всё таки город Сочи.
В Сочи на обочине...
Шок Шок
Долбить хохлов надо без перекура!
ВС России отсекли...
РБ
Ральх Барни
Всегда подозревал, что там достаточно недоумков ...Определённо (!) великий страх уже корёжит рассудок власти Украины!...
Казнить без суда ...
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В Анапе
.
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