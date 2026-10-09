«Яндекс» предупредил о перебоях в работе «Алисы» из-за атак по дата-центрам

Атаки украинских беспилотников на дата-центры «Яндекса», затронувшие часть серверных мощностей компании, вызвали сбои в работе голосового помощника «Алиса» и связанных с ней нейросетевых моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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