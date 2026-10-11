ТАСС: выплаты по процентам МВФ и Всемирному банку обойдутся Киеву в $27,94 млрд

Агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Украины сообщило, что украинская сторона обязана выплатить Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку в рамках обслуживания своей задолженности $27,94 млрд до 2061 года.
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