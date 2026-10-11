RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 686 подписчиков

ТАСС: выплаты по процентам МВФ и Всемирному банку обойдутся Киеву в $27,94 млрд

ТАСС: выплаты по процентам МВФ и Всемирному банку обойдутся Киеву в $27,94 млрд

Агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Украины сообщило, что украинская сторона обязана выплатить Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку в рамках обслуживания своей задолженности $27,94 млрд до 2061 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым