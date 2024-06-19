Их траты на войну — это копейки по сравнению с тем, что они поимеют с обезлюдевшей Украины. Под ногами и золото, и нефть, и газ, и различные руды.
"ЦЕНА БУДЕТ БЕШЕНО РАСТИ": НАЗВАНА СУММА, РАДИ КОТОРОЙ США БЬЮТСЯ ЗА ДОНБАСС
Комментарии
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Natalija Osminina
Пока потуги на чужой кусок пирога не связаны с риском для жизни самих соискателей, эта возня может продолжаться долго. Желание слопать Украину для Запада должно быть напрямую увязано с его физическим существованием на Земле.
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9 мин.
Natalija Osminina
Надо не территории брать, теряя своих бойцов, а давать по рукам американцам и европейцам, чтобы не тянулись ими к этим землям.
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8 мин.
ninikooo Митусова
На чужой каравай рот не разевай- это США. В Европе «колоний»для них не будет/ пусть утрутся. За « бусы» они никого не купят.
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3 мин.
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