"ЦЕНА БУДЕТ БЕШЕНО РАСТИ": НАЗВАНА СУММА, РАДИ КОТОРОЙ США БЬЮТСЯ ЗА ДОНБАСС

Natalija Osminina Пока потуги на чужой кусок пирога не связаны с риском для жизни самих соискателей, эта возня может продолжаться долго. Желание слопать Украину для Запада должно быть напрямую увязано с его физическим существованием на Земле.

Natalija Osminina Надо не территории брать, теряя своих бойцов, а давать по рукам американцам и европейцам, чтобы не тянулись ими к этим землям.