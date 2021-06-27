Мясной рулет по-цыгански. Вкусная холодная закуска, которую приготовить проще простого

Мясной рулет по-цыгански готовится довольно просто, а результат превзойдёт все ожидания. Мясной рулет по-цыгански: ингредиенты Ингредиенты для рулета: Грудинка — 1,5 кг.
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