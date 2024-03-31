Результат проверки документации второго этапа газификации забайкальской столицы пока неизвестен.Пресс-служба Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации отчиталась - первый этап документации по проекту газификации Читы успешно прошел госэкспертизу.
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