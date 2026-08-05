Большой седан Buick Electra L7 обрел электрическую версию[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад совместное предприятие SAIC-GM представило гибридный седан Buick Electra L7, которому выпала честь стать первой моделью на новой электрифицированной платформе Xiao Yao.
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