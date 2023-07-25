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В Западнодвинском округе ремонтируют дороги

В Западнодвинском округе ремонтируют дороги

В Западнодвинском муниципальном округе особое внимание уделяется ремонту дорог.  За последние семь лет отремонтировано больше 21 километра дорог как в черте города, так и в поселках Ильино и Старая Торопа, сообщает местная газета «Авангард» .

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