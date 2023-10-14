Двухлетняя девочка простудилась и через два дня умерла. Против родителей заведено уголовное дело

СК завел дело против родителей в Красноярске после гибели их двухгодовалой дочери. По версии следствия, обвиняемые с момента рождения ребенка родители исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты.
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