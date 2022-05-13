Гендир «Кайрата»: «Зенит» примет решение по Алипу только к концу срока аренды»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал о ситуации с арендой Нуралы Алипа в «Зенит». – Алип в «Зените» на хорошем счету.

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