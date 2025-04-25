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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Чайковская: «По паспорту Малинин – американец, но внешне – стопроцентный русак. Наша Танька родила фантастически талантливого мальчика»

– С Ильей Малининым вы общались? – Ни разу. Но прекрасно знаю его маму, которая была конкуренткой Маши Бутырской.

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