23 тысячи крымчан воспользовались льготами при оплате транспортного налога

В Крыму транспортный налог был введён с 1 января 2015 года. На сегодня зарегистрировано более 431 тысячи собственников транспортных средств, а сумма исчисленного транспортного налога за 2022 год составила порядка 1,1 млрд рублей.
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