Россиян предупредили о невозможности продать участок земли без одного условия

С 1 марта земельный участок в России нельзя будет продать без данных о его границах. О невозможности сделок без соблюдения этого условия предупредила владельцев такой недвижимости юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Житомирская, пишет «Прайм».