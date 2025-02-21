Россиян предупредили о невозможности продать участок земли без одного условия

С 1 марта земельный участок в России нельзя будет продать без данных о его границах. О невозможности сделок без соблюдения этого условия предупредила владельцев такой недвижимости юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Житомирская, пишет «Прайм».
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