Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Селихов - сонная муха. Абаскаль включил тормоз, я про Селихова🧑‍🎨«Спартак» отстал ...
  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...

Карл Мэлоун выручил несколько миллионов долларов, продав майки всех 12 игроков Дрим-тим с автографами

Карл Мэлоун выручил несколько миллионов долларов, продав майки всех 12 игроков Дрим-тим с автографами

Прославленный игрок НБА Карл Мэлоун получил несколько миллионов долларов, продав на аукционе имевшиеся в его коллекции майки всех 12 игроков легендарной Дрим-тим 1992 года с автографами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх