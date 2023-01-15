«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Мир ожидают еще более трудные времена, а украинский конфликт будет расти и перекинется на Европу. Таким прогнозом на страницах «Известий» в своей статье поделился украинский политик, председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук.
Мир ожидают еще более трудные времена, а украинский конфликт будет расти и перекинется на Европу. Таким прогнозом на страницах «Известий» в своей статье поделился украинский политик, председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук.
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