CNN: Израиль в ближайшие дни приступит к новому этап войны

Официальные лица США ожидают уже в ближайшие дни нового этапа войны Израиля с ХАМАС. Предполагается, что израильская сторона уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на тактических наземных операциях.
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