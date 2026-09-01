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Юлия Озджан из Тольятти спасла дочь при крушении парома на Кипре, отдав жилет

Юлия Озджан из Тольятти спасла дочь при крушении парома на Кипре, отдав жилет

На Кипре продолжается спасательная операция после крушения пассажирского парома Filojet. На данный момент точно известно о 8 погибших и 18 пропавших без вести — среди них есть и россияне.

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