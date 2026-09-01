Юлия Озджан из Тольятти спасла дочь при крушении парома на Кипре, отдав жилет

На Кипре продолжается спасательная операция после крушения пассажирского парома Filojet. На данный момент точно известно о 8 погибших и 18 пропавших без вести — среди них есть и россияне.
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