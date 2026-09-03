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Российские банки могут потерять более ₽100 млрд на цифровом рубле

Внедрение цифрового рубля грозит банкам потерей более 100 млрд рублей комиссионных доходов ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

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