Российские банки могут потерять более ₽100 млрд на цифровом рубле

Внедрение цифрового рубля грозит банкам потерей более 100 млрд рублей комиссионных доходов ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
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