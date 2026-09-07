Ответ на заявление Трампа о принадлежности Луны США с историческим фактом о СССР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам. Это заявление вызвало реакцию в России, где первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова напомнила об историческом факте первого достижения Луны советским космическим аппаратом.