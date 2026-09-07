Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам. Это заявление вызвало реакцию в России, где первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова напомнила об историческом факте первого достижения Луны советским космическим аппаратом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым