Екатерина Прокопьева «Мы увидели сильного национального лидера, переживающего за Россию и ее граждан»

Комментируя итоги прямой линии с Президентом России, председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева отметила, что Владимир Путин коснулся многих сфер жизни – геополитических и национальных интересов, экономики, но, безусловно, в центре внимания были люди.