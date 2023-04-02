Североатлантический блок сам спровоцировал то, чего больше всего опасались военные стратеги - СМИ

В результате сближения России и Китая в мире образовались внушительные группы соперников НАТО. Об этом в публикации для издания South China Morning Post написал научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.
В результате сближения России и Китая в мире образовались внушительные группы соперников НАТО. Об этом в публикации для издания South China Morning Post написал научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.
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