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Экс-боксер Цзю уверен, что Бетербиев и Бивол проведут реванш из-за денег

Экс-боксер Цзю уверен, что Бетербиев и Бивол проведут реванш из-за денег

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю признался, что не согласен с исходом объединительного поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом и выразил мнение, что в скором времени боксеры проведут бой-реванш.

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