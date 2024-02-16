Вильфанд заявил, что нынешней зимой почти не было нормальной погоды

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. Соответствующей климату погоды этой зимой в России почти не было. Оттепели сменялись аномальными холодами, а столько снега не наблюдалось уже несколько десятков лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.