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Военное обозрение

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Америка Китаю не подарит ничего

Америка Китаю не подарит ничего

Не обольщайтесь — торговая война США с КНР и со всем миром отнюдь не закончена, это только короткое перемирие.

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