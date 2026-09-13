"Ядовитая тройка": Эти привычные овощи врачи называют самыми вредными

С детства нас учили: нет ничего полезнее свежих овощей. Однако медики предупреждают - излишняя увлечённость некоторыми из них может обернуться проблемами со здоровьем.
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