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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлик Джонс согласился с претензиями к судейству со стороны сборной Южного Судана: «Противники делали то, что нам не позволяли»

Лидер сборной набирал 18 очков, 7,7 передачи, 5 подборов и 1 перехват в среднем на Олимпиаде. «Горжусь партнерами, тренерами.

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