Джез Корден: Microsoft готовится запустить новую облачную версию Xbox Game Pass На данн...

Джез Корден: Microsoft готовится запустить новую облачную версию Xbox Game PassНа данный момент облачный гейминг через Xbox Game Pass Ultimate официально поддерживается в США, Великобритании, Австралии, Австрии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Венгрии и некоторых других странах.
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